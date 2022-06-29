شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يحتفل بشارة كابتن الزمالك: شرف كبير ومسئولية أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود الونش، مدافع فريق الزمالك، عن سعادتة عقب حمل شارة كابتن الفريق أمس فى لقاء الفريق الأبيض أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونشر الونش، عبر صفحتة الشخصية بموقع إنستجرام، صورا له خلال ارتداء شارة القيادة وعلق قائلا "شارة كابتن نادى الزمالك شرف كبير ومسئولية أكبر.. فخور بارتدائها للمرة الأولى فى مسيرتى مع النادى".

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب.