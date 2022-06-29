شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى بعد الفوز على سيراميكا بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة البطولة.

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى

يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو المقبل على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

جدول ترتيب الدورى المصرى قبل ختام الجولة 23 للمسابقة

الزمالك 51 نقطة من 23 مباراة

بيراميدز 46 نقطة من 22 مباراة

الأهلى 44 نقطة من 19 مباراة

فيوتشر 39 نقطة من 23 مباراة

سموحة 36 نقطة من 22 مباراة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.