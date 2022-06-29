شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر يكشف عن إصابته بصورة ويعلق: الحمد لله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته التى تعرض لها خلال المشاركة مع الفريق الأبيض أمس أمام سيراميكا فى بطولة الدورى المصرى الممتاز. ونشر سيف فاروق جعفر صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الإصابة وعلق عليها قائلا: الحمد لله، وكان سيف فاروق جعفر قد تعرض لإصابة قوية في ذراعه، خلال مباراة سيراميكا أمس والتى على إثرها قام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بإسعاف اللاعب قبل تفاقم الإصابة .

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على سيراميكا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بها صدارة البطولة.



سيف فاروق جعفر

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السيئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب خاصة وأنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى.

وقد حذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء مؤكدا أنهم سيخوضوا اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد اى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادى.

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة، لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة.