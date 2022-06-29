شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال باولو سوزا للاعتذار عن مهمة تدريب منتخب مصر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فأجأ البرتغالى باولو سوزا مسئولى اتحاد الكرة باعتذاره المفاجئ عن تولى مهمة تدريب المنتخب الوطنى لخلافة إيهاب جلال المدير الفنى السابق، والذى تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج.

وأكد سوزا لمسئولى اتحاد الكرة أن زوجته ترفض العيش خارج أوروبا فى الوقت الحالى وهو الأمر الذى أجبره على الاعتذار.

فى الوقت الذى تأكد مسئولو اتحاد الكرة أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني له دور فى إثناء سوزا عن قراره بعد أن كان قد وافق على تدريب المنتخب بعد اتفاقه على كل التقاصيل التعاقدية.

ودخل فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب سويسرا، بقوة حسابات اتحاد الكرة لتدريب المنتخب الوطنى بعد اعتذار باولو سوزا.