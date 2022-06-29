شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد شروط توثيق عقود اللاعبين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر الأندية بشروط توثيق عقود اللاعبين فى الموسم الجديد، وتضمنت شروط التوثيق إيضاح القيمة الإجمالية للعقد وتفاصيل السداد ومدة العقد وتاريخ تحرير العقد حتى يتم الاعتماد، كما حذر الاتحاد الأندية من عدم توثيق أى عقود تحتوى على شطب أو مزيل.

فيما استقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق دورى الموسم الجديد 2022 / 2023 شهر أكتوبر المقبل، ويبدأ مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، قيد لاعبى الدورى الممتاز للرجال والسيدات بدءاً من يوم 15 أغسطس المقبل للموسم المحلى 2022 / 2023.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة الطائرة، مسبقا، عن استمرار القيد حتى يوم 30 سبتمبر المقبل لجميع الأندية فى الدرجة الأولى الممتاز، وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مسبقا الأندية ببدء تسجيل اللاعبين للموسم الجديد بدءا من يوم 2 يوليو المقبل عدا الدرجة الأولى، ومن المقرر تسجيل لاعبى منطقة القاهرة فى خلال 11 يوم بدءا من يوم 2 و حتى يوم 21 يوليو.

أما منطقة الجيزة فيبدأ بها التسجيل من 5 يوليو حتى 21 من نفس الشهر المقبل خلال مدة 6 أيام، بينما فى منطقة الإسكندرية خلال الفترة من 13 حتى 30 من نفس الشهر.

كما تم تحديد تسجيل مرحلتى تحت 12 سنة بنات وتحت 13 سنة بنين، بسبب التصعيد بدءا من يوم 1 حتى 15 أغسطس بدون غرامة تأخير لجميع المناطق.