شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغرم طارق حامد بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت الأحداث سريعا داخل نادى الزمالك عقب إعلان رحيل أشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق عقب نهاية عقده مع الزمالك، وعدم التجديد له، بخلاف أزمة الثنائى محمد أبو جبل وطارق حامد لاعبا الفريق.

وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك تغريم طارق حامد بسبب حصوله على 3 إنذارات وتعرضه للإيقاف من أجل الحصول على راحة، بعدما اكتشفت إدارة النادى أن اللاعب تعمد الحصول على الإنذارات والتهرب من المشاركة فى المباريات للسفر خارج مصر وعدم استكمال الموسم مع الزمالك.

من ناحية أخرى يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب خاصة وأنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى .

وقد حذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء مؤكدا أنهم سيخوضوا اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد اى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادى .

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة .