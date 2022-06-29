شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يخضع للفحص طبى فى الإسماعيلى للاطمئنان على ارتجاج المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور مجدى الباز رئيس الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى إبقاء باهر المحمدى كابتن الفريق تحت الملاحظة الطبية لمدة 24 ساعة بعد إصابته بارتجاج خفيف فى المخ خلال مباراة غزل المحلة، وعاد باهر المحمدى مع حافلة الدراويش للإسماعيلية مساء أمس عقب المباراة عقب استقرار حالته وخروجه من المستشفى، ومنحه الجهاز الطبى راحة 48 ساعة على أن يخضع لفحص طبى مجدداً قبل عودته للتدريبات الجماعية.

أكد حسنى عبد ربه مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى سلامة باهر المحمدى مدافع الفريق بعدما تم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة لإجراء أشعة على المخ.

وكان اللاعب قد تعرض لارتجاج خفيف فى المخ خلال مشاركته فى مباراة فريقه ضد غزل المحلة التى أقيمت مساء أمس على ملعب الأخير ضمن منافسات الدورى العام وانتهت بالتعادل السلبى.