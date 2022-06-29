شكرا لقرائتكم خبر عن ضحى هاني تصعد لنصف نهائى الريشة الطائرة وتضمن ميدالية لمصر بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت ضحى هاني لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة، لنصف نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، والمقامة حاليًا في مدينة وهران الجزائرية خلال الفترة من 25 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وصعدت "هاني" إلى قبل النهائي بعد فوزها على بطلة صربيا بنتيجة 2 - 1، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "16 - 21، 21 - 19، 21 - 16"، وبهذه النتيجة، ضمنت مصر ميدالية جديدة لتضاف إلى البعثة المصرية التي تمتلك 15 ميدالية حتى الآن بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.

ومن المقرر، أن تلتقي ضحى هاني في نصف النهائي مع بطلة تركيا والتي صعدت بعد فوزها على بطلة إيطاليا بنتيجة 2 - 0، وكانت لاعبة منتخب الفراعنة قد استهلت مشوارها في البطولة بالفوز على بطلة قبرص بنتيجة 2 - 1، في منافسات دور الـ16.