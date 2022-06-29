شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يجتمع مع البرتغالى ريكاردو سواريز مدرب الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
وكان سواريز قد وصل القاهرة منذ قليل بعدما أنهى الأهلي الاتفاق معه رسمياً لمدة موسمين مقبلين.
ومن المقرر أن يبحث محمود الخطيب رئيس الأهلي ومسولو شركة كرة القدم مع المدرب البرتغالي في عدة ملفات خاصة بفريق الكرة خلال الساعات المقبلة.
بات فى حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفنى الجديد للأهلى كلاً من البرتغالى ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.
ومن المقرر أن يستمر سامي قمصان ضمن جهاز المدرب الجديد ومعه سيد عبد الحفيظ مديراً للكرة بجانب استمرار الجهاز الطبى برئاسة الدكتور أحمد أبوعبلة والجهاز الإدارى برئاسة سمير عدلى.
وأنهى النادى الأهلى الاتفاق مع المدرب البرتغالي ريكاردو سوارزي خلال اليومين الماضيين ليتولى تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الذي فسخ عقده مع الأهلي مؤخراً بالتراضي.