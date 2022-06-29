شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يجتمع مع البرتغالى ريكاردو سواريز مدرب الأهلى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة ظهر اليوم ،الأربعاء، مع البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للفريق من أجل مناقشة كل الملفات مع المدرب الجديد للفريق.

وكان سواريز قد وصل القاهرة منذ قليل بعدما أنهى الأهلي الاتفاق معه رسمياً لمدة موسمين مقبلين.

ومن المقرر أن يبحث محمود الخطيب رئيس الأهلي ومسولو شركة كرة القدم مع المدرب البرتغالي في عدة ملفات خاصة بفريق الكرة خلال الساعات المقبلة.

بات فى حكم المؤكد أن يضم الجهاز الفنى الجديد للأهلى كلاً من البرتغالى ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا، وماوريسيو فاس مدرباً مساعداً، وفاولو لوبو مدرب حراس المرمى وراؤول فاريا محلل أداء وبيدرو جيمارايش مخطط أحمال.