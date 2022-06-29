قميص باريس سان جيرمان الجديد يكشف مصير نيمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 29 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

كشف باريس سان جيرمان النقاب رسميا، اليوم الأربعاء، عن القميص الأساسي الجديد للفريق، والذي سيرتديه خلال الموسم المقبل 2022-2023.



وحافظ باريس سان جيرمان على لونه التقليدي الأزرق الداكن، ولكن باختلاف بسيط في مقدمة القميص بوجود خط طولي يفصله اسم الراعي.

وشهد الفيديو الترويجي للقميص الجديد، وجود معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي.

وجاء تواجد نيمار في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، ليقلل من أهمية أنباء رحيله قبل الموسم المقبل.

ويلعب نيمار جونيور بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتحدثت تقارير في الأيام السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي.