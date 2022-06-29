ريكاردو سواريز.. مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

وصل لمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك تمهيداً للاجتماع مع مسئولي القلعة الحمراء لتوقيع عقود تدريبه للمارد الأحمر، وإعلان تنصيبه بشكل رسمى فى مؤتمر صحفى يقام غداً الخميس بمقر النادي.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بالأهلي قوله إن ريكاردو سواريز سيحضر مباراة سموحة، المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفي وقت سابق، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد للأهلي كالتالي:

سيد عبدالحفيظ مديرًا لجهاز الكرة.

ريكاردو سواريز مديرًا فنيًا.

سامي قمصان مدربا عاما.

ماوريسيو فاس مدربا مساعدا.

راؤول فاريا محللا للأداء.

فاولو لوبو مدربا لحراس المرمى.

بيدرو جيمارايش مخططا للأحمال.

أحمد أبو عبلة طبيبًا للفريق.

سمير عدلي مديرًا إداريًا.

ونجح الأهلي في إنهاء اتفاقه مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز خلال اليومين الماضيين ليتولى تدريب الفريق لمدة موسمين مقبلين، خلفاً للمدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الذي فسخ عقده مع الأهلي مؤخراً بالتراضي.

ووفقاً لوسائل إعلامية، فقد استقر مسئولو الأهلي على دفع ما يقرب من 170 ألف يورو شهرياً للبرتغالي ريكاردو سواريز وطاقمه المعاون الذي يضم 4 أفراد مُساعدين له.