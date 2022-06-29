أمير مرتضى يتحدث عن مصير طارق حامد وأبو جبل.. وموعد رحيل بن شرقي

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موعد رحيل النجم المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف الفريق الأبيض.

وكان الزمالك قد نجح في تحقيق فوز هام على فريق سيراميكا بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة 23 في بطولة الدوري الممتاز، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، نقلها موقع "يلا كورة"، قال أمير مرتضى: "بن شرقي سيكمل موسمه مع الزمالك حتى٣٠ أغسطس، ومثله مثل أي محترف ، بدأت التفاوض معه في شهر ١١ وقدم جواب المستحقات في شهر يناير".

وأضاف أمير: "عندما سألت بنشرقي لما قمت بهذا قال (لأنني تخوفت أن لن تفوزا بالانتخابات ولم أتحدث في أي شىء حتى لا تصبح دعايا انتخابية)".

وتابع: "طارق حامد استمر ٥٠ يوم خارج مصر و عاد مرة أخرى و معه ورقة مكتوبة بخط اليد و ليس عليها أي اختم، و لا يوجد أي أوراق طبية ، سيخضع للتحقيق، و من ضمن أسباب التحقيق معرفة لماذا حصل على ٣ إنذارات في ٨ مباريات ، و كانت إنذارات ليس لها قيمة بعد العودة للفيديوهات، و ذلك للحصول على أجازة في فترة التوقف لمدة اسبوع و سمحنا له ثم الاسبوع أصبح ٥٢ يوم".

وواصل أمير مرتضى: "بالنسبة لابو جبل، طبيب المنتخب أكد أنه انضم للمنتخب وترك المنتخب وهو سليم ولا يعاني من أي اصابات، فجأة ظهرت إصابة، وطلب عدم خوض التدريب ، وتم تحويله للتحقيق".

واختتم أمير: "طارق حامد و ابو جبل خارج الزمالك بنسبة مليون في المائة، و لو ببلاش لن نجدد لهم".