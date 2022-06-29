اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع «مدرب ثالث» لقيادة منتخب مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو اتحاد الكرة توصلوا لاتفاق مع مدرب ثالث لتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر، بخلاف المدربين باولو دي سوزا وباتريس بوميل.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسئول باتحاد الكرة قوله إن المدرب الذي تم الاتفاق معه سبق وصعد مرتين لبطولة كأس العالم.

وأشار المصدر إلى أن هذا المدرب يعرف كلًا من عصام الحضري ومحمد شوقي ويوافق على عملهما في الجهاز الفني الخاص به.

وأمس الثلاثاء، قال حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، خلال تواجده بالإستديو التحليلي بقناة "أون تايم سبورتس"،: "لدينا اجتماع مجلس إدارة يوم غد وسأعرض مدربين اثنين على مجلس اتحاد الكرة وسنأخذ القرار ووصلنا للتفاصيل النهائية والمدربين سبق وعملا مع منتخبات وحللنا أداء المدربين الاثنين وهما الأنسب في ظل ما تم عرضه".

وأضاف إمام: "سيأتي أجنبي في الموسم المقبل بخصوص الحكام، كابتن جمال الغندور وعصام عبدالفتاح وأحمد الشناوي لهم كل الاحترام ولكن طيلة العام ينتقدون الحكام ولكنهم ضد التغيير ويرون أن الحكم الأجنبي لن يفعل أي شيء ولهم كل الاحترام بالطبع".

وتابع: "سنتعاقد مع مدير فني للاتحاد يعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ فترة ويعمل مع أحد الأندية الإسبانية وسنعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة".