شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدعم صفوفه بـ3 صفقات أجنبية فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو النادي الأهلي على تدعيم الفريق بثلاث صفقات أجنبية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما كشفت المرحلة الماضية أن الفريق بحاجة إلى تدعيمات بصفقات قوية.

ويبحث مسئولو القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة عن صفقات قوية للفريق في عدة مراكز، لذا تتجه النية للتعاقد مع أكثر من صفقة أجنبية مُتميزة في عدة مراكز أهمها الجناح والهجوم.

على صعيد متصل، استقر مسئولو الأهلي على دفع ما يقرب من 170 ألف يور شهريا للبرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للفريق، وطاقمه المعاون الذي يضم 4 أفراد مُساعدين له.

وأنهى الأهلي اتفاقه مع سواريز لتدريب الأهلي لمدة موسمين مقبلين خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي تم فسخ عقده مؤخرا.

ويحسم سواريز موقف الثلاثي العائد من الإعارة "محمود كهربا وأحمد ياسر ريان ووالتر بواليا" لصفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم الجارى، ومن ثم قيدهم فى قائمة الموسم الجديد من عدمه، باعتباره صاحب القرار فى حسم مصير كل اللاعبين العائدين من الإعارات بعد توليه المهمة بشكل رسمى.