شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتحدى إنبى فى مواجهة مرتقبة للخروج من أحزان الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق إنبى على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث سقط إنبى فى الجولة الماضية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف نظيفة فى نفس الجولة.

ويسعى اليونانى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز، الى غسل أحزانه بعد الخروج من كأس مصر القديم أمام الأهلى، وتحقيق الفوز والثلاث نقاط فى الدورى لمواصلة الضغط على المتصدر نادى الزمالك، وطالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة الكأس والتركيز على بطولة الدورى واستعادة الثقة مرة أخرى.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

فى المقابل، يبحث البرتغالى فيييرا عن تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط بعد خسارة أول مبارياته مع الفريق البترولى، وحث اللاعبين على بذل الجهد من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.