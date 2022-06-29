شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لاختيار مدرب منتخب مصر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهما ، اليوم الأربعاء، لمناقشة بعض الملفات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها حسم المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر خلفاً لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية.

وشهدت الساعات الماضية بعض التغيرات في تفكير المجلس حول إسم المدير الفني الجديد، حيث كان البرتغالى باولو سوزا هو الأقرب لتولى مسئولية المنتخب في الفترة الأخيرة، قبل أن يعود الفرنسي باتريس بوميل للحسابات مجددا بسبب مغالاة سوزا في مطالبه المادية.

وعقد مسئولو اتحاد الكرة اجتماعا مع بوميل عبر تقنية الفيديو كونفرانس خلال الساعات الماضية تم خلالها استعراض مطالبه، لمناقشتها في اجتماع المجلس اليوم قبل اعلان إسم المدرب الجديد للفراعنة.

من ناحية أخرى، كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الباب مفتوح أمام أى نادٍ يرغب فى استقدام حكام أجانب لمبارياته خلال الفترة المقبلة، سواء فى بطولة الدوري الممتاز أو كأس مصر.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة تحمل النادى الراغب فى استقدام الحكام الأجانب دفع تكاليف الحكام بالكامل، وإخطار اتحاد الكرة بفترة لا تقل عن أسبوعين.

أول الشروط هو أن يخطر النادى الذى يرغب فى استقدام حكام أجانب لأى مباراة قبلها بفترة كافية، تصل إلى 10 أيام، حتى يستطيع اتحاد الكرة التواصل مع الاتحادات الأخرى لتوفير طاقم أجنبى.

وأكد مصدر تحكيمي مطلع أن استقدام الحكام الأجانب لكل الفرق مسموح حالياً فى أى عدد من المباريات، كاشفا أن هذا الأمر يتم بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح.

كما اشترط اتحاد الكرة أن يتحمل النادى صاحب الطلب تكلفة استقدام الحكام الأجانب والتى تصل إلى 35 ألف دولار، حيث سيتم استقدام طاقم حكام كامل يضم حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع وحكم فيديو وحكم مساعد فيديو.