شكرا لقرائتكم خبر عن جدول هدافى الدورى بعد مباريات الثلاثاء.. زيزو يواصل صدارة الترتيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عزز أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صدراته على جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الممتاز، بعد إحرازه هدفا فى فوز الأبيض على نظيره سيراميكا 3-2، ليرتفع رصيده إلى 12 هدفا. ويحتل المركز الثاني كل من مروان حمدي وجوب مابولولو برصيد 10 أهداف.

وأقيم مساء الثلاثاء 28 / 6 / 2022 ثلاث مباريات من الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث استضاف فريق غزل المحلة نظيره الإسماعيلى، بينما التقى المقاولون العرب البنك الأهلى، وفي الختام واجه الزمالك فريق سيراميكا.



جدول ترتيب الهدافين

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

المقاولون العرب يتعادل مع البنك الأهلى 1-1 فى الدورى

تعادل فريق البنك الأهلي مع نظيره أمام المقاولون العرب بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.