شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسهم فريال أشرف.. الكاراتيه يعود من الجزائر غدا متوجا بذهب وفضة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود ظهر اليوم الأربعاء بعثة منتخب الكاراتيه قادمة من الجزائر بعد المشاركة فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تستمر حتى 5 يوليو القادم.

وتضم البعثة العائدة 7 لاعبين على رأسهم فريال أشرف المتوجة بذهبية البطولة ، حيث توج الكاراتيه بعدد 7 ميداليات بالبطولة ذهبيتين و 3 فضيات و برونزيتان .

تحققت الميداليات الذهبية عن طريق فريال أشرف و يوسف بدوى.

وأحلام حمدى وريم أحمد سلامة حققتا الميدالية الفضية لمصر في الكاراتيه وزن 50 كجم، و55 كجم بعد خسارتهما من بطلتى الجزائر فى النهائى.

وحقق أحمد أيمن لطفى، لاعب منتخب الكاراتيه، الميدالية الثانية لمصر فى وزن تحت 76 ك، وذلك عقب انسحاب المنافس فى المباراة، بعد البرونزية التى حققها عمر علاء لاعب الكاراتيه لمنافسات وزن 60 ك بعد الفوز فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022.