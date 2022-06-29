شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا عن رحيل بن شرقي: أنا هنا للحديث عن مباراة الزمالك وسيراميكا فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، الحديث عن رحيل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق الأبيض وسيراميكا.

وقال فيريرا ردا على سؤال عن رحيل بن شرقي عن الزمالك، قائلا: "أنا هنا للحديث عن مباراة الزمالك وسيراميكا فقط".

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 51 فى صدارة ترتيب جدول الدورى، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 16 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، وفى المقابل تجمد رصيد عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.