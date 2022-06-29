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انطلاق مباريات السلة انسات 3x3 فى دورة البحر المتوسط يومى الخميس والجمعة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للأنسات  3x3 بقيادة ايمن ناجى المدير الفنى ،  منافساته في دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر،  يومى الخميس و الجمعة المقبلين .

 

وتضم قائمة اللاعبات فى البطولة كل من

فاطمة هاني ، و إنجي صلاح ، و رضوى محمد بالإضافة إلى يارا أسامة.

ويقع منتخب سلة الانسات 3x3  فى المجموعة التى تضم كل من  فرنسا و إيطاليا و تونس بالإضافة إلى مصر .

ومن المقرر أن يكون موعد المباريات كالتالى..

الخميس

مصر و إيطاليا الساعة 7:20 ص

مصر و فرنسا الساعة 10:40 ص

 

الجمعة

مصر و تونس الساعة 9

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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