شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات السلة انسات 3x3 فى دورة البحر المتوسط يومى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للأنسات 3x3 بقيادة ايمن ناجى المدير الفنى ، منافساته في دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر، يومى الخميس و الجمعة المقبلين .

وتضم قائمة اللاعبات فى البطولة كل من

فاطمة هاني ، و إنجي صلاح ، و رضوى محمد بالإضافة إلى يارا أسامة.

ويقع منتخب سلة الانسات 3x3 فى المجموعة التى تضم كل من فرنسا و إيطاليا و تونس بالإضافة إلى مصر .

ومن المقرر أن يكون موعد المباريات كالتالى..

الخميس

مصر و إيطاليا الساعة 7:20 ص

مصر و فرنسا الساعة 10:40 ص

الجمعة

مصر و تونس الساعة 9