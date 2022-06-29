شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات السلة انسات 3x3 فى دورة البحر المتوسط يومى الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر للأنسات 3x3 بقيادة ايمن ناجى المدير الفنى ، منافساته في دورة العاب البحر المتوسط بالجزائر، يومى الخميس و الجمعة المقبلين .
وتضم قائمة اللاعبات فى البطولة كل من
فاطمة هاني ، و إنجي صلاح ، و رضوى محمد بالإضافة إلى يارا أسامة.
ويقع منتخب سلة الانسات 3x3 فى المجموعة التى تضم كل من فرنسا و إيطاليا و تونس بالإضافة إلى مصر .
ومن المقرر أن يكون موعد المباريات كالتالى..
الخميس
مصر و إيطاليا الساعة 7:20 ص
مصر و فرنسا الساعة 10:40 ص
الجمعة
مصر و تونس الساعة 9