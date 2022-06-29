شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عمرو رضا يحصد ذهبية جديدة لمصر فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط، والزمالك يهزم سيراميكا 3 / 2 وينجو من ريمونتادا مثيرة، وسقوط مرعب لـ باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.. ونقله إلى المستشفى، والأولمبية المصرية تكرم علي زين فى مطار أحمد بن بلة بوهران بالجزائر، والزمالك يكرُم بن شرقى قبل رحيله فى نهاية الموسم، ريكاردو سواريز يبدأ إجراءت فسخ عقده مع فينستي لبدء مهمة تدريب الأهلي.

عمرو رضا يحصد ذهبية جديدة لمصر فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط

حقق المصارع المصري عمرو رضا ذهبية جديدة لبعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط في منافسات المصارعة الحرة.

الزمالك يهزم سيراميكا 3 / 2 وينجو من ريمونتادا مثيرة

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز..

سقوط مرعب لـ باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.. ونقله إلى المستشفى "فيديو"

تعرض باهر المحمدى، لاعب فريق الإسماعيلى، للإغماء عقب اقتحام الملعب وذلك بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد المحلة.. حازم إمام: نفاضل بين اسمين للمنتخب وسيتم حسمه غدا باجتماع اتحاد الكرة أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أنه تم الاستقرار على اسمين فقط للاختيار بينهما لتدريب منتخب مصر، وسيتم عرضهما فى اجتماع اتحاد الكرة غدا. الأولمبية المصرية تكرم علي زين فى مطار أحمد بن بلة بوهران بالجزائر أهدى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية درع اللجنة الأولمبية المصرية لعلي زين لاعب منتخبنا الوطني لكرة اليد بعد حصولة على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة اليد مع برشلونة الإسباني. محمد إيهاب يعلن اعتزاله رفع الاثقال بعد إلغاء وزن 81 كجم من الأولمبياد القادم أعلن محمد إيهاب بطل رفع الاثقال ، علي صفحته لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اعتزاله اللعبة بعد إلغاء فئه وزنى (81 كجم) من الأولمبياد القادمة باريس 2024 . كلاتنبرج يصل القاهرة غدا للتفاوض مع اتحاد الكرة بشأن تولى تطوير منظومة التحكيم يصل غدا الأربعاء الانجليزي كلاتنبرج الي القاهرة للتفاوض مع مجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن تولى مهمة الإشراف على تطوير منظومة التحكيم في مصر. منتخب رجال اليد يهزم صربيا 35/28 فى بطولة البحر المتوسط بالجزائر فاز منتخب رجال كرة اليد على نظيره صربيا بنتيجة 35/28 فى دوى المجموعات بدورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتستمر حتى 5 يوليو المقبل. مجلس إدارة اتحاد الكرة يعقد اجتماعا غدا لإعلان المدير الفنى للمنتخب يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام أجتماع غدا الأربعاء في تمام الساعة الواحدة ظهرا بمقر الاتحاد في الجبلاية وسيتم أعلان القرارات عقب الانتهاء من الاجتماع .

الزمالك يكرُم بن شرقى قبل رحيله فى نهاية الموسم

قررت إدارة نادي الزمالك إقامة حفل تكريم للمغربي اشرف بن شرقي وبعض اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي، ولن يتم تجديد تعاقدهم وذلك علي خلفية التزامهم مع إدارة النادي حتي آخر وقت من عقودهم، ولما قدموه مع الزمالك علي مدار المواسم التي لعبوا فيها بتي شيرت الزمالك.

ريكاردو سواريز يبدأ إجراءت فسخ عقده مع فينستي لبدء مهمة تدريب الأهلي

يُنهي البرتغالي ريكاردو سواريز علاقته بناديه جيل فيسنتي خلال الساعات المقبلة من أجل الانتقال رسمياً لتدريب النادي الأهلي، بعدما حسم مسئولو القلعة الحمراء مسألة التعاقد معه على مدار اليومين الماضيين.

المصري يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع كريم العراقي

كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية، بخصوص وجود مفاوضات من نادي الزمالك لضم كريم العراقي ظهير أيمن الفريق البورسعيدي في الميركاتو الصيفي المقبل.

اتحاد الكرة يخطر الأندية بشروط مباريات دور الـ16 بكأس مصر.. تعرف عليها

أرسل اتحاد الكرة، شروط بطولة كأس مصر للأندية الـ16 المشاركة في هذا الدور، بعد سحب القرعة مؤخرا بمقر الجبلاية. وجاءت الشروط كالتالى:

على زين يلحق ببعثة الفراعنة فى البحر المتوسط اليوم

يلحق اليوم الثلاثاء على زين نجم المنتخب المحترف فى صفوف برشلونة، والذى سينتقل إلى دينامو بوخارست، بصفوف الفراعنة فى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجزائر

مدرب المنتخب الجديد..تعثر مفاجئ لـ"سوزا" وبوميل يعود للحسابات والحسم غدا

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا غدا الأربعاء لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها ملف المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة خلفا لإيهاب جلال الذى تم توجيه الشكر له مؤخرا بعد الخسارة برباعية أمام كوريا الجنوبية وديا.

ممر شرفي وعضوية مدى الحياة.. كواليس تكريم المقاولون لمحمد النني .. فيديو