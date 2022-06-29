شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسموحة اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سموحة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية، ونلقى الضوء على أهم المعلومات عن المباراة في السطور التالية.. الاهلى يتفوق على سموحة في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو بينما القيمة التسويقية لفريق سموحة 5.98 مليون يورو 23 مواجهة بين الاهلى وسموحة في الدوري التقى الاهلى مع سموحة في 23 مباراة بالدوري حقق المارد الأحمر 13 فوز فيها مقابل ثلاثة انتصارات لسموحة وانتهت سبعة مباريات بالتعادل بواقع خمسة تعادلات إيجابية ومباراتين تعادل سلبى ، وسجل الاهلى 38 هدف في شباك سموحة بينما تلقت شباكه 19 هدف. نتيجة أخر مواجهة بين الاهلى وسموحة أخر مواجهة بين الاهلى وسموحة كانت بكأس الرابطة وفاز سموحة بثلاثية دون رد بينما أخر مواجهة بين الفريقين بالدوري فاز الاهلى برباعية مقابل هدف بالدور الأول لدوري هذا الموسم. نتيجة أخر ظهور للأهلى وسموحة في الدوري يدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في أخر ظهور بالدوري. ترتيب الاهلى وسموحة بجدول الدوريويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدف فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدف وتلقت شباكه 28 هدف.