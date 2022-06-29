شكرا لقرائتكم خبر عن رضا البلتاجى: إبراهيم نور الدين أدار مباراة الزمالك وسيراميكا بانفعال وعصبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رضا البلتاجي، رئيس لجنة الحكام السابق، إن مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا من المباريات التي شهدت لغطا وأحداثا تحكيمية مثيرة، موضحًا أن إبراهيم نور الدين حكم دولي وصاحب خبرة.

وأضاف البلتاجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن إبراهيم نور الدين يؤخذ عليه انفعاله الشديد على اللاعبين في بعض المواقف.

وتابع حديثه أن محمود الونش لم يعرقل شادي حسين في اللعبة التي رفض إبراهيم نور الدين احتسابها ركلة جزاء، مضيفًا أن محمد عواد التحم مع المهاجم في اللعبة ولو كانت من داخل الملعب لاستحق سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء.

واستطرد أن هناك أخطاء إذا وقع فيها الحكم مثل الأمانة والشجاعة لن يصلحها خبير أجنبي أو غيره لذلك الأزمة ليست في انتداب خبير.

واختتم رضا البلتاجي: "لو الحكم افتقد الأمانة والشجاعة لن ينصلح حاله حتى لو جبت له شيخ الأزهر، وفيه بعض الحكام يميلون للمظهرة يعرفوا فين الكاميرا ويروحوا لها وبيستهلكوا وقت كتير أمام الـVAR.. وده بيخنق الجماهير اللي بتتفرج على ماتش كرة مش حكم".