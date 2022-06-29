شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كبير على اختبارات الناشئين بالبنك الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اختبارات البنك الأهلى إقبالا كثيفا للخضوع للاختبارات، وذلك تحت قيادة خالد جاد الله رئيس القطاع. وتفقد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، سير مراحل اختبارات فرق الناشئين على ملاعب المحروسة بالمنطقة المركزية بالعباسية.

وتم وضع معايير صارمة من قبل خالد جاد الله لقبول اللاعب، والتى اشترط فيها الموهبة كشرط أساسى للالتحاق بالاختبارات، والمستوى المهارى، والتكوين الجسماني لكل لاعب حسب المرحلة العمرية، بالإضافة إلى شخصية اللاعب.

فيما أكد خالد جاد الله أن الهدف الأساسي من الاختبارات هو الكشف عن مواهب حقيقة تنتظر تلك الفرصة، مشيرا إلى أن الاختبارات تدار بمنتهى الشفافية، متمنياً أن يكون لنادي البنك الأهلي الحظ الأوفر من اللاعبين المتميزين هذا العام، حيث ستتم الاستعانة ببعض الناشئين لتطعيم الفريق الأول والذي يخطو خطوات ثابتة بالدوري الممتاز.