شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز على سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاحتفال مع الجماهير بالفوز على سيراميكا كليوباترا في مباراة مساء الثلاثاء التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وتوجه اللاعبون عقب انتهاء اللقاء إلى الجماهير لتحيتهم والاحتفال معهم بالفوز، كما تواجد رضا هيكل لاعب فريق الطائرة بالنادي في المباراة ونال تحية الجماهير التي حضرت المباراة.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة جدول الترتيب.