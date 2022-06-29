شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس المقاولون العرب بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى للزمالك بقيادة فيريرا فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب خاصة وأنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى .

وقد حذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء مؤكدا أنهم سيخوضوا اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد اى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادى .

ويرفض فيريرا المساس بالتشكيل الأساسى خلال المباريات المقبلة لذا فمن المتوقع أن يجد بعض اللاعبين العائدين من الإصابة صعوبة فى دخول التشكيلة الأساسية مثل محمود علاء وأحمد فتوح وطارق حامد فى ظل رغبة المدير الفنى فى ثبات التشكيل الذى يحقق له النتائج المرجوة .