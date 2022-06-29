شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة وشيماء محمد تلعبان اليوم على برونزية المصارعة الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض اليوم الأربعاء لاعبة المنتخب الوطنى سمر حمزة مباراة الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 76 كجم مصارعة حرة أمام لاعبة إسبانيا، فى منافسات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة فى مدينة وهران بالجزائر.

وكانت سمر حمزة خسرت مواجهة دور الثمانية أمام لاعبة تركيا التي تأهلت للنهائي، وبالتالي تخوض سمر حمزة دور الترضية على الميدالية البرونزية.

وتنافس شيماء محمد على الميدالية البرونزية فى المصارعة الحرة بعد خسارة نصف النهائى أمام لاعبة تركيا.

وودع عبد الرحمن عرابى بطل مصر فى الملاكمة، بعدما خسر فى ربع نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط فى الملاكمة من بطل مونتينجرو 0/3.

ونجح كريم مأمون، لاعب التنس المصرى فى الفوز على لاعب تركيا بمجموعتين نظيفتين 4/6 و4/6 ليتأهل إلى ربع نهائي دورة ألعاب البحر المتوسط.

كما ودعت نور يسرى لاعبة الريشة الطائرة، منافسات البحر المتوسط من دور الـ16 بعد الهزيمة من لاعبة قبرص بنتيجة 1/2.