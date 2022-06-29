شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسموحة اليوم الأربعاء 29 / 6 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلى نظيره سموحة على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية . موعد مباراة الاهلى وسموحة تقام مباراة الاهلى وسموحة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء ، ويتطلع سامى قمصان مدرب المارد الأحمر لتهيئة لاعبيه جيداً لتحقيق الانتصار الليلة لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك . نتيجة أخر ظهور للأهلى وسموحة في الدوري يدخل فريق الاهلى بقيادة سامى قمصان مباراة الليلة بحثاً عن مواصلة قطار الانتصارات في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة بجانب حصد تذكرة التأهل لنصف نهائي كأس مصر بالفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور، وتعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة في أخر ظهور بالدوري. ترتيب الاهلى وسموحة بجدول الدوريويحتل فريق الأهلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه 42 هدفا وتلقت شباكهم 15 هدف فيما يحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة بعدما لعب 22 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في مثلهم وخسر أربعة مباريات وسجل 33 هدف وتلقت شباكه 28 هدف. القنوات الناقلة لمباراة الاهلى وسموحةتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى وسموحة اليوم الاربعاء فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.