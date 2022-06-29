شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز وإنبى فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق إنبى ضيفًا على بيراميدز، مساء اليوم، الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز وإنبى

يستضيف فريق بيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، فريق إنبى فى مواجهة صعبة على الفريقين، حيث يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، بعدما سقط إنبى فى الجولة الماضية أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على إيسترن كومبانى بثلاثة أهداف نظيفة فى نفس الجولة.

تاكيس جونياس يسعى لغسل احزانه

ويسعى اليونانى تاكيس جونياس مدرب بيراميدز، الى غسل أحزانه بعد الخروج من كأس مصر القديم أمام الأهلى، وتحقيق الفوز والثلاث نقاط فى الدورى لمواصلة الضغط على المتصدر نادى الزمالك، وطالب اللاعبين بضرورة غلق صفحة الكأس والتركيز على بطولة الدورى واستعادة الثقة مرة أخرى.

ترتيب بيراميدز فى الدورى

ويحتل بيراميدز المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، حيث حقق الفوز فى 14 مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 35 هدفا واستقبل 15 هدفا.

فييرا يبحث عن الفوز الأول مع إنبى

فى المقابل، يبحث البرتغالى فييرا عن تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط بعد خسارة أول مبارياته مع الفريق البترولى، وحث اللاعبين على بذل الجهد من أجل تحسين وضع الفريق فى جدول الدورى، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 22 جولة، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 11 لقاء وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلوا 28 هدفا.