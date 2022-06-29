شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لـ بن شرقى.. وهناك تحقيق مع طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن الفوز على سيراميكا مهم جدا فى وقت مهم فى ظل الظروف التى يعانى منها الزمالك من الكثير من الغيابات.

وقال أمير مرتضى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "فوز مهم فى وقت مهم فى ظل الظروف التى يعانى منها الفريق من الغيابات، وفيريرا طلب من اللاعبين إنهاء المباراة بدرى علشان نريح نفسنا ومنضغطش فى نهاية المباراة".

وأضاف أمير مرتضى: "أحمد فتوح شارك فى التدريبات وعبد الشافى لسه شوية، حازم إمام وحمزة المثلوثى ممكن الماتش القادم يكونوا معانا".

وعن أشرف بن شرقى قال: "مباراة سيراميكا ليست الأخيرة لأشرف بن شرقى، والراجل بيقدم مستوى كبير وبروح وبيقاتل معانا فى المباراة، وهو حريص على إنهاء مشواره مع الزمالك بشكل كويس حبا فى الجماهير والإدارة".

وأضاف: "هناك تحقيق مع طارق حامد ومحمد أبو جبل لمعرفة إيه الإصابة اللى بتعقد لمدة 50 يوما، وخضعا لكشف طبى وهناك تحقيق معهم وسيتم الإعلان عن نتيجيته".