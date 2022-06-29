شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: فيريرا هو "هيتشكوك" الملاعب المصرية والزمالك بيلعب شوط واحد كويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالى فيريرا مدرب نادى الزمالك هو "هيتشكوك" الملاعب المصرية، بسبب الإثارة والتشويق الذى يقدمها خلال المباريات فى الفترة الأخيرة.

وقال أيمن يونس فى تصريحات للاستوديو التحليلى للمباراة فى قناة أون تايم سبورتس: "نتيجة الماتش عادلة، فالزمالك استحق الفوز فى المباراة، وسيراميكا قدم شوطا ثانيا مميزا، وتغييرات أحمد سامى أعادت الفريق للمباراة".

وأضاف أيمن يونس: "مستر فيريرا هو هيتشكوك الملاعب المصرية، وبيقدم إثارة وتشويق لجماهير الزمالك، لأن الزمالك على سبيل التغيير بيلعب الشوط الأول كويس والشوط الثاني عكس، وأمام سيراميكا قدم شوطا مميزا والآخر لا".

وتابع نجم الزمالك السابق: "أشرف بن شرقي بيودع الزمالك بلقطات موسيقية فنية وأداء غير عادي، وطريقة فيريرا الجديدة منحت بن شرقى كل الحرية للعزف والتألق والتحرك بشكل مميز، على عكس أحمد سيد زيزو الذى لم يتأقلم حتى الآن على هذه الطريقة".