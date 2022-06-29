شكرا لقرائتكم خبر عن سيف فاروق جعفر يخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته خلال لقاء سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية فى ذراعه، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بإسعاف سيف فاروق جعفر، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة البطولة.