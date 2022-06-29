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سيف فاروق جعفر يخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته خلال لقاء سيراميكا

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القاهرة - سامية سيد - تعرض سيف فاروق جعفر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة قوية فى ذراعه، خلال مباراة سيراميكا كليوباترا مساء الثلاثاء، في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

 

وقام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بإسعاف سيف فاروق جعفر، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على إصابته.

 

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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