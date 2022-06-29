شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، اللاعبين راحة لمدة يوم واحد بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا 2/3 في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته الخميس، استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 12 يوليو المقبل في الجولة الرابعة والعشرين ببطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 51 نقطة يحتل بهم صدارة البطولة.