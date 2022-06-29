شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يرد على جماهير الزمالك: لم أحسم مصيرى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمهور الزمالك استفسارا للمغربي أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأبيض، حول مصيره مع الزمالك، ورد بن شرقى على سؤال: هل مباراة سيراميكا الأخيرة له؟ قائلا: "لسه لم أقرر شيئا عن مستقبلى".

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.