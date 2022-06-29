شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يرد على جماهير الزمالك: لم أحسم مصيرى حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجه جمهور الزمالك استفسارا للمغربي أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأبيض، حول مصيره مع الزمالك، ورد بن شرقى على سؤال: هل مباراة سيراميكا الأخيرة له؟ قائلا: "لسه لم أقرر شيئا عن مستقبلى".
وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.
وحسم مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الجدل حول مصير المغربى أشرف بن شرقى والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء إن اللاعب لا يرغب بالاستمرار فى الزمالك ويرغب فى خوض تجربة احتراف جديدة فى الدورى القطرى أو التركى.
بن شرقي وجه منذ عدة أيام رسالة وداع لجماهير الزمالك وزملائه بالفريق، حيث كتب عبر صفحته الرسمية: "ولكم مكانة خاصة في قلبي والله شاهد علي ما أقول"، لاسيما وان بعض التقارير المغربية سبقت وأكدت إن بن شرقي قرر الرحيل عن نادي الزمالك، وسيكون نهاية شهر يونيو هو الأخير للاعب مع القلعة البيضاء وبعدها سيرحل.
وتعد مواجهة سيراميكا التى اقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الاسبوع الثالث والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، هى المباراة الأخيرة للزماك فى شهر يونيو، الأمر الذى يجعلها المباراة الأخيرة لبن شرقي فى تعاقده مع القلعة البيضاء يوم 30 يونيو.