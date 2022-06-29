شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: سيراميكا له ركلة جزاء لم تحتسب وهدفه الأول فى الزمالك غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير التحكيمى سمير عثمان أن نادى سيراميكا له ركلة جزاء واضحة فى المباراة أمام الزمالك، ولكن إبراهيم نور الدين رفض احتسابها على الرغم من استدعاء تقنية الفيديو له.

وقال سمير عثمان فى تصريحات للاستوديو التحليلى للمباراة فى قناة أون تايم سبورتس: "سيراميكا له ركلة جزاء غير محتسبة على الونش بعد عرقلة شادى حسين فى الدقيقة 15، وحكم الفيديو استدعى إبراهيم نور الدين لرؤيتها ولكنه لم يحتسبها رغم أنه صحيحة".

وأضاف سمير عثمان: "هدف سيراميكا الأول غير صحيح لوجود خطأ لصالح إمام عاشور على لاعب سيراميكا فى بداية اللعب، ولم يقم حكم الفيديو باستدعاء الحكم لرؤيتها وهو هدف غير صحيح".

وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 51 فى صدارة ترتيب جدول الدورى، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 16 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، وفى المقابل تجمد رصيد عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.