شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:

- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة فرق النشاط الرياضي الجماعية والفردية في الموسم الجديد.

- الموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة الودية التي تقام في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل.

- الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب الكويت لتنس الطاولة فى مرحلة العمومي رجال داخل صالات تنس الطاولة بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك فى إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في دولة الكويت الشقيقة.

- الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطاولة في فرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

- التجديد للمديرين والمتعاقدين في الإدارات التنفيذية وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.