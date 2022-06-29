تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي فى اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.
وعقب الجلسة اتخذ المجلس القرارات التالية:
- اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية لكافة فرق النشاط الرياضي الجماعية والفردية في الموسم الجديد.
- الموافقة على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد رجال في بطولة البوسنة الودية التي تقام في الفترة من 23 إلى 27 أغسطس المقبل.
- الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب الكويت لتنس الطاولة فى مرحلة العمومي رجال داخل صالات تنس الطاولة بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك فى إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في دولة الكويت الشقيقة.
- الموافقة على استضافة المعسكر التدريبي لمنتخب المملكة العربية السعودية لتنس الطاولة في فرع النادي بمدينة نصر، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربط النادي الأهلي بالمنتخبات والأندية في المملكة العربية السعودية الشقيقة.
- التجديد للمديرين والمتعاقدين في الإدارات التنفيذية وذلك حتى 31 ديسمبر المقبل.