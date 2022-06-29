شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا غير عادلة.. وتحية لـ صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامي، المدير الفني لفريق سيراميكا، إن فريقه لا يستحق الخسارة أمام نادي الزمالك، خاصة أن نتيجة المباراة لا تدل على سير اللقاء.

وأضاف سامي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن لاعبى سيراميكا قدموا أداءً مميزًا وكانوا يستحقون الفوز.

وأشار إلى أن صالح جمعة بالتحديد يستحق الإشادة على المستوى الكبير الذي قدمه خلال المباراة، فضلًا عن فقدان 10 كيلو من وزنه، مشددًا أنه لم يقصر أي لاعب من الذين شاركوا بالمباراة، فضلًا عن أن شادي حسين قدم أداءً مميزًا رغم عدم التوفيق في الانفرادات.

وأوضح أحمد سامي أن سيراميكا استحق ركلة جزاء في بداية المباراة، وإذا احتسبت وسجلت لاختلفت النتيجة تمامًا لصالح سيراميكا الذي كان سيفرض أداءه على الزمالك الذي سيضطر وقتها على فتح اللعب.