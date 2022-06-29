شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل أشرف بن شرقى عن الزمالك بعد مواجهة سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الجدل حول مصير المغربى أشرف بن شرقى والذي ينتهي تعاقده مع فريقه بنهاية الموسم الجارى، حيث أكد رئيس القلعة البيضاء إن اللاعب لا يرغب بالاستمرار فى الزمالك ويرغب فى خوض تجربة احتراف جديدة فى الدورى القطرى أو التركى.

بن شرقي وجه منذ عدة أيام رسالة وداع لجماهير الزمالك وزملائه بالفريق، حيث كتب عبر صفحته الرسمية: "ولكم مكانة خاصة في قلبي والله شاهد علي ما أقول"، لاسيما وان بعض التقارير المغربية سبقت وأكدت إن بن شرقي قرر الرحيل عن نادي الزمالك، وسيكون نهاية شهر يونيو هو الأخير للاعب مع القلعة البيضاء وبعدها سيرحل.

وتعد مواجهة سيرامكيا التى اقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الاسبوع الثالث والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز، هى المباراة الأخيرة للزماك فى شهر يونيو، الأمر الذى يجعلها المباراة الأخيرة لبن شرقي فى تعاقده مع القلعة البيضاء يوم 30 يونيو .

ورغم إن مسئولي الزمالك سبق واكدوا إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد إن عقود اللاعبين ممتدة لحين نهاية الموسم، إلا ان أشرف بن شرقي سيعتمد علي إن تعاقده مذكور به تاريخ الانتهاء وهو نهاية شهر يونيو، كما إنه سيعول علي إن فترة الانتقالات في الدوريات الأخرى قد بدأت ولا يجوز التعاقد مع نادي أخر وينطلق الموسم، وهو مازال يشارك مع الزمالك لحين انتهاء موسمه..فهل يرحل بن شرقى أم يستمر لنهاية الموسم .