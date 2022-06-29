شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: إبراهيم نور الدين تغاضى عن ركلة جزاء مستحقة لسيراميكا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن مباراة الزمالك وسيراميكا استوقفته خلالها 3 حالات تحكيمية، أهمها تغاضى إبراهيم نور الدين عن احتساب ركلة جزاء لسيراميكا.
وأضاف جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن حكم الـVAR استدعى الحكم وقام بدوره، وأوضح جريشة أن إبراهيم نور الدين تغاضى عن احتساب اللعبة ركلة جزاء لسيراميكا، رغم أحقية الفريق بعد عرقلة محمود الونش لشادى حسين.
وحقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث سجل للأبيض إمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وأحمد سيد زيزو، وسجل هدفى سيراميكا شادى حسين، وسيف تقا.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 51 فى صدارة ترتيب جدول الدورى، جمعها من 23 مباراة، حيث فاز فى 16 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 41 هدفا واستقبل 25 هدفا، وفى المقابل تجمد رصيد عند النقطة 26 فى المركز الثانى عشر، جمعها من 23 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر فى 7 مباريات وأحرز لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكهم 29 هدفا.