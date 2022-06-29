شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة: إبراهيم نور الدين تغاضى عن ركلة جزاء مستحقة لسيراميكا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، إن مباراة الزمالك وسيراميكا استوقفته خلالها 3 حالات تحكيمية، أهمها تغاضى إبراهيم نور الدين عن احتساب ركلة جزاء لسيراميكا.

وأضاف جريشة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أن حكم الـVAR استدعى الحكم وقام بدوره، وأوضح جريشة أن إبراهيم نور الدين تغاضى عن احتساب اللعبة ركلة جزاء لسيراميكا، رغم أحقية الفريق بعد عرقلة محمود الونش لشادى حسين.