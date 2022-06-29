7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز..