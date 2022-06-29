7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الزمالك يهزم سيراميكا 3 / 2 وينجو من ريمونتادا مثيرة، وعمرو رضا يحصد ذهبية جديدة لمصر فى المصارعة بدورة ألعاب البحر المتوسط، وسقوط مرعب لـ باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.. ونقله إلى المستشفى
الزمالك يهزم سيراميكا 3 / 2 وينجو من ريمونتادا مثيرة
حقق فريق الزمالك الفوز على سيراميكا بنتيجة 3 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولى، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز..
سقوط مرعب لـ باهر المحمدى مدافع الإسماعيلي.. ونقله إلى المستشفى "فيديو"
تعرض باهر المحمدى، لاعب فريق الإسماعيلى، للإغماء عقب اقتحام الملعب وذلك بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام غزل المحلة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد المحلة..