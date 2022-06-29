شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتفوق على إيطاليا واليونان وتحتل المركز الثالث فى الترتيب العام بألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور 3 أيام من منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة في وهران الجزائرية في الفترة من بين 26 يونيو إلى 6 يوليو المقبل، جاءت مصر في المرتبة الثالثة فى الترتيب العام للدورة، خلف تركيا المتصدرة والجزائر البلد المستضيف والتى احتلت المركز الثانى.



الترتيب العام

وجاء حصاد بعثة مصرالمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وهران 2022 حتى الآن بواقع 15 ميدالية، مقسمة بين 4 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية، و6 ميدالية برونزية.

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجم مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

- يحيى حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانية

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه