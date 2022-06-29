عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خسارة درامية للبطلة التاريخية.. سيرينا ويليامز تودع ويمبلدون

الأربعاء 29 يونيو 2022

الخليج 365

ودعت الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز بطولة ويمبلدون للتنس من الباب الضيق بهزيمة درامية في الدور الأول.



وتلقت سيرينا ويليامز، البطلة التاريخية الأكثر تتويجا في ويمبلدون بـ7 ألقاب، ثالثة البطولات الكبرى من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي، عقب هزيمة صادمة أمام الفرنسية هارموني تان.

وتشارك هارموني تاني لأول مرة في الدور الرئيسي لبطولة ويمبلدون، وحققت مفاجأة كبرى صدمت عشان سيرينا ويليامز الذي كانوا ينتظرون عودتها للبطولة الكبرى بعد انسحابها للإصابة من آخر نسخة قبل عام.

وحققت تان، المصنفة 115 بين لاعبات التنس المحترفات، مفاجأة كبرى عندما أطاحت بأحلام الأسطورة الأمريكية بالفوز عليه بمجموعتين لواحدة، بواقع 7-5 و1-6 و7-6، في مباراة مثيرة ومتوترة.

وأهدرت تان نقطة حسم اللقاء حين كانت ويليامز على الإرسال والنتيجة 5-6 في المجموعة الفاصلة المثيرة، لتبدو سيرينا المرهقة قريبة من الفوز مع تقدمها 4-صفر في الشوط الفاصل.

لكن الفرنسية المغمورة لم تستسلم وتقدمت 9-7 قبل أن تنتزع الفوز حين سددت سيرينا ويليامز ضربة أمامية في الشبكة، لتودع ويمبلدون مجددا من الباب الضيق.

وخسرت الأمريكية المخضرمة فرصة جديدة لتحقيق لقبها الـ24 في البطولات الكبرى (جراند سلام) ومعادلة رقم الأسطورة الأسترالية مارجريت كورت الأكثر تتويجا بالبطولات الكبرى بـ24 لقبا.