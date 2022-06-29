اللجوء للفيفا رسميا .. تفاصيل شكوى كيروش في إتحاد الكرة المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي محمد شبانة، أن كيروش أبلغ المجلس الحالي برئاسة جمال علام، باللجوء للفيفا رسميا في رسالة استقبلها المدير التنفيذي وليد العطار، موضحا أن المدرب البرتغالي سيطالب بالمستحقات التي تقدر بـ 25 ألف باقي مستحقات راتبه، بجانب تعويض عن تأخير وصول المستحقات بما يخل ببنود التعاقد، وكذلك تعويض عن تشويه صورته في الرأي العام.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، اتحاد الكرة لم يصدر أي بيان رسمي للتعليق على أزمة كيروش ومستحقاته وكل ما تم تداوله كان عبر وسائل الإعلام، ولذلك لا يوجد ما يثبت أن الاتحاد حاول تشويه صورة المدرب.

وأتم شبانة، اتحاد الكرة ينتظر إخطاره بالشكوى رسميا من الفيفا لبدء التحرك ضد المدرب البرتغالي، وإثبات حصوله على كافة مستحقاته باستثناء التي تم خصمها نظير غيابه عن المؤتمر الصحفي بأحد مباريات بطولة أمم أفريقيا.