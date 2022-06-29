صبحي: سحب الثقة من مجلس اتحاد الكرة يكون بقرار من الجمعية العمومية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنه لن أستطيع الحديث عن اتحاد الكرة الذي تم انتخابه وهو في موقعه كوزير.

وأضاف أشرف صبحي، خلال تصريحات له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن سحب الثقة من مجلس اتحاد الكرة يكون بقرار من الجمعية العمومية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم لها ثقل اقتصادي وجماهيري كبير وبالتالي لها أسلوب إدارة مختلف.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم وحدها ليست مقياسا للرياضة المصرية.

وتابع وزير الشباب والرياضة، أن الاتحادات الرياضية المصرية في تقدم كبير، مؤكدا ان دورنا رقابي ونتدخل بدراسات فنية في بعض الأحيان.

وأشار أشرف صبحي إلى أنه لدينا 28 اتحادا أولمبيا و29 اتحادا غير أولمبي .