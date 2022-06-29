الامارات | عجمان يستعد للموسم الجديد بـ 5 مباريات ودية في صربيا

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يستعد للموسم الجديد بـ 5 مباريات ودية في صربيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي عجمان انطلاق تحضيراته للموسم الجديد في الـ17 من يوليو المقبل، تحت قيادة المدرب الصربي غوران. وأعلن مسؤولو عجمان تفاصيل مراحل فترة الإعداد، التي تبدأ بإجراء القياسات الطبية والتحاليل لكل أفراد الفريق، ويتدرب الفريق بعدها لمدة أسبوعين على ملعبه وداخل صالة «الجيم»، قبل أن ينقل «البرتقالي» معسكره الخارجي إلى صربيا، حيث سيستمر لمدة أسبوعين، يخوض خلالهما الفريق ما بين أربع إلى خمس مباريات مع فرق متدرجة المستوى في صربيا، ويتولى المدرب غوران حالياً الاتفاق على أطرافها.

ومن المقرر أن يعود غوران إلى عجمان في الـ10 من يوليو المقبل، بعد انتهاء إجازته السنوية للترتيب للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، قال مدير فريق عجمان، محمد حسين، إن إدارة النادي تسعى بكل طاقتها للانتهاء من الصفقات التي من المقرر أن يتم دعم الفريق بها للموسم الجديد. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «هناك أكثر من ملف مطروح على مائدة شركة كرة القدم وإدارة النادي، في ما يخص ملف اللاعبين الأجانب تحديداً، والإدارة تضع أكثر من سيناريو في هذا الاتجاه، خصوصاً مع رغبة المدرب الصربي غوران في الإبقاء على اللاعب البرازيلي ليونادرو، والتعاقد مع لاعب العروبة البحريني، علي مدن، والجهود متواصلة حتى الآن بخصوص اللاعبين، ولم يطرأ أي جديد بخصوصهما في الفترة الماضية».

تحضيرات عجمان للموسم الجديد تنطلق 17 يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news