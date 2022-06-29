الامارات | لوس أنجلوس يتعاقد مع بيل لمدة عام

شكرا لقرائتكم خبر عن لوس أنجلوس يتعاقد مع بيل لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي، عن تعاقده مع قائد منتخب ويلز غاريث بيل لمدة عام مع خيار التمديد سنة إضافية.

ونقل النادي الأميركي عن لاعب ريال مدريد السابق قوله «أنا متحمس جداً بشأن هذا الانتقال إلى فريق لوس أنجلوس. هذا المكان المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي».

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