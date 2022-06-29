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الامارات | لوس أنجلوس يتعاقد مع بيل لمدة عام

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لوس أنجلوس - أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن لوس أنجلوس يتعاقد مع بيل لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي لوس أنجلوس أف سي الأميركي، عن تعاقده مع قائد منتخب ويلز غاريث بيل لمدة عام مع خيار التمديد سنة إضافية.

ونقل النادي الأميركي عن لاعب السابق قوله «أنا متحمس جداً بشأن هذا الانتقال إلى فريق لوس أنجلوس. هذا المكان المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي». 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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