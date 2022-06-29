الامارات | «تنفيذية الصالات» تنظم ورشة عمل تطويرية

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذية الصالات» تنظم ورشة عمل تطويرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، أنها ستنظم ورشة عند الخامسة والنصف من مساء اليوم بمقرها في الشارقة، بحضور عدد من المهتمين والمتابعين لكرة قدم الصالات في الدولة، لبحث المرحلة المقبلة لكرة الصالات في الدولة. من جهته، أوضح الأمين العام للجنة التنفيذية للصالات شهاب العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من الورشة هو الاستماع إلى آراء المدربين والإداريين ورجال الإعلام للتعرف إلى آرائهم، ومن ثم دراستها لاحقاً للأخذ بما تحتاجه اللعبة»، مؤكداً أن المسابقات التي تنظم سنوياً لتطوير المنتخبات تأتي في واجهة نقاشات الورشة التطويرية.

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