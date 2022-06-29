الامارات | مصير مجهول لمونديال الأندية.. وجماهير العين تترقب

شكرا لقرائتكم خبر عن مصير مجهول لمونديال الأندية.. وجماهير العين تترقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يواجه موقفاً صعباً حول إقامة النسخة المقبلة من مسابقة كأس العالم للأندية، لكونه لا يمكن تنظيمها في الشتاء، بسبب الجدول المزدحم، في ظل إقامة كأس العالم في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ويتزامن موعدها الاستثنائي الذي أصبحت تقام فيه في شهر مارس «منذ جائحة كورونا» بإقامة منافسات دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا، في وقت تعيش فيه جماهير فريق العين حالة من الترقب، كونه سيكون ممثل الدولة في حال جرت استضافة البطولة في الإمارات للعام الثاني على التوالي.

ورصدت الصحيفة الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد في تقرير لها الصعوبات التي قد تواجه إقامة كأس العالم للأندية التي يشارك فيها «المرينغي» بوصفه بطل أوروبا، إلى جانب الوداد البيضاوي المغربي «بطل إفريقيا»، وسياتل ساوندرز الأميركي «بطل الكونكاكاف».

ورأت الصحيفة أن إقامة كأس العالم في قطر في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر لن يترك مجالًا في التقويم الخاص بكأس العالم للأندية، التي كان من المعتاد إقامتها قبل فيروس كورونا في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر ديسمبر، وأن فكرة إقامتها في الأسبوع الأخير من شهر فبراير والأسبوع الأول من مارس تواجه تعقيدات أخرى، لأن في هذين الشهرين سيقام دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 22-23، ما قد يؤثر على مشاركة ريال مدريد، إذا نجح الفريق الأبيض في تجاوز دور المجموعات. وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المعروف حتى الآن البلد الذي سيستضيف النسخة المقبلة من البطولة، وقالت: «حتى الآن لا يوجد مكان أيضاً لإقامة البطولة. النسخة الماضية أقيمت في الإمارات في النصف الأول من شهر فبراير الماضي، وفاز بها تشيلسي الإنجليزي عقب انتصاره على بالميراس البرازيلي في النهائي».

وكان من المزمع أن تشهد البطولات تغييرات على نظامها برفع عدد المشاركين فيها إلى 24 بدلاً عن سبعة، وتغير نظام البطولة، إذ تشارك ثمانية أندية من أوروبا، وستة من أميركا الجنوبية، وثلاثة من إفريقيا، ومثلها من أميركا الشمالية والوسطى، بجانب مقعدين ونصف لأندية آسيا، ونصف مقعد لأوقيانوسيا.

وأقيمت النسخة الماضية التي استضافتها الإمارات بمشاركة سبعة أندية من بينها الجزيرة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، نقلت عن مسؤولي (فيفا) أنهم حتى الآن ليس لديهم تصور واضح حول مكان أو موعد إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وما إذا كان سيتم تطبيق النظام المذكور أو العمل بالنظام القديم مجدداً. مسابقة كأس العالم للأندية لا يمكن تنظيمها في الشتاء، بسبب الجدول الكروي المزدحم.

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