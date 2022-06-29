الامارات | منتخب الأجسام يدشن استعداداته لـ «آسيا» و«المونديال»

شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأجسام يدشن استعداداته لـ «آسيا» و«المونديال» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف عضو اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية ورئيس لجنتي المسابقات والمنتخبات، أحمد جوهر، عن البدء بالاستعدادات الرسمية التي تسبق مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا التي ستقام في قرغيزستان سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى المشاركة في بطولة العالم والتي ستقام في إسبانيا نوفمبر المقبل.

وقال جوهر لـ«الإمارات اليوم» إن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، وجه بمشاركة فاعلة في البطولتين لتعزيز الإنجازات التي حققها لاعبو الإمارات في الفترة الماضية من خلال تحقيق الفوز بميداليات جديدة تليق بالنقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية.

وأضاف أنه تم إجراء عدد من الاختبارات التي أقيمت في مقر الاتحاد بإشراف المدير الفني للمنتخبات الوطنية زويد سالمين الزعابي بمشاركة واسعة لأفضل اللاعبين وتم انتخاب عدد منهم لضمهم للمنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك والكلاسيك، مشيراً إلى أن باب المنتخب مفتوح أمام أبرز اللاعبين للانضمام لصفوفه.

وقال جوهر إنه تم الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة العرب المقرر إقامتها في يوليو المقبل لأمور فنية تتعلق بعدم كفاية الوقت للاستعداد لكون رسالة الاتحاد العربي وصلت متأخرة.

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