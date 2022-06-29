الامارات | 10 إنجازات بارزة في الرياضة الإماراتية خلال النصف الأول من 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 إنجازات بارزة في الرياضة الإماراتية خلال النصف الأول من 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت الرياضة الإماراتية فرض حضورها القوي على صعيد الإنجازات في النصف الأول من عام 2022، بعد أن تألقت في كبرى المحافل الإقليمية والدولية والقارية، سواء في رياضات الأسوياء أو على صعيد منتخبات الدولة لأصحاب الهمم. ونجح أبطال الإمارات في وضع بصمتهم على العديد من الألقاب، أبرزها التي تحققت في مسابقات الفروسية، والجوجيتسو، ورفعات القوة لأصحاب الهمم، والرجبي، والسلة، بجانب إنجازات فردية تعكس مدى حرص أبناء الدولة على مواصلة العطاء ورفع العلم الإماراتي خفاقاً في كبرى المحافل الدولية.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز إنجازات الرياضة الإماراتية استناداً إلى التسلسل الزمني على مدار الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

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